Sivas'ta Drift Yapan Sürücülere 87 Bin TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Sivas'ta Drift Yapan Sürücülere 87 Bin TL İdari Para Cezası

Sivas\'ta Drift Yapan Sürücülere 87 Bin TL İdari Para Cezası

Sivas'ta drift yapan iki sürücüye toplam 87 bin lira idari para cezası kesildi. Bir sürücüye 32 bin 233 TL para cezası ve 2 ay ehliyetine el konulurken, diğer sürücüye ise ehliyetine kalıcı olarak el konulması ve 54 bin 791 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

11.07.2024 13:53
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Sivas'ta drift yapan iki sürücüye toplam 87 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehit Bahattin Ertunhan Caddesi üzerinde drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ata Sanayi içerisinde drift yapan başka bir sürücü ise, daha önce de benzer bir suç işlediği için ehliyetine kalıcı olarak el konulmasının yanı sıra 54 bin 791 TL para cezasına çarptırıldı. Bu tür olumsuz davranışlarda bulunan sürücülere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Drift Yapan Sürücülere 87 Bin TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Drift Yapan Sürücülere 87 Bin TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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