Sivas'ta gıda işletmelerine 'Ramazan' denetimi - Son Dakika
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Sivas'ta gıda işletmelerine 'Ramazan' denetimi

Sivas\'ta gıda işletmelerine \'Ramazan\' denetimi

Sivas'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte unlu mamuller, pastacılık ürünleri, tatlılar, et ve süt ürünleri üretimi yapılan imalathaneler başta olmak üzere;

13.03.2024 14:32
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Sivas'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte unlu mamuller, pastacılık ürünleri, tatlılar, et ve süt ürünleri üretimi yapılan imalathaneler başta olmak üzere; Ramazan kolisi, hurma ve bayram şekerlemelerinin satışa sunulduğu iş yerlerinin denetimine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hız verildi.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, "Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle gıda denetimlerimizi sıklaştıracak ve çalışma arkadaşlarımızla sahada olacağız. Özellikle; ramazan kolileriyle, açıkta, ambalajsız, etiketsiz, üreticisi, markası, kayıt veya onay numarası belirsiz gıda, ambalajsız tavuk eti, damgasız kırmızı et, etiketinde belirtilen koşullarda muhafaza edilmeden satışa sunulan ürünleri vatandaşlarımızın satın almamaları gerekiyor. İftar yapılan yerlerdeki, toplu tüketim yapılan alanlardaki denetimlerimizi de yoğunlaştıracağız. Ayrıca vatandaşlarımız; ambalajların sağlam ve şişmemiş, son tüketim tarihlerinin geçmemiş, doğal renk, tat ve kokusunun değişmemiş yani bozulmamış olmasına dikkat etmeli ve gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini; ALO 174 veya gıda ihbar hatlarına bildirmeliler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, tat, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta gıda işletmelerine 'Ramazan' denetimi - Son Dakika

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