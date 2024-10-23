Sivas\'ta Kaçak Alkole Operasyon

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Sivas'ta düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanıldığı düşünülen 215,5 litre sahte alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla sahte el yapımı alkol üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen 1 şahsın, işyeri, 3 ikameti ve 1 aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde 215,5 litre sahte el yapımı alkol, 10 alkol yapım kiti, 500 alkol satışında kullanılan boş pet şişe, 1 alkol yapımında kullanılan fıçı ele geçirildi.

Olaya ilişkin, 2 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla yasal işlem yapılırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. - SİVAS