Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Gemerek İlçesi'nde Afgan uyruklu Gülbidin Ekberi, hayvanları otlattığı sırada vücuduna yapışan kene sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ekberi'nin cansız bedeni ülkesinde defnedildi.

06.06.2024 11:19
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Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek İlçesi Eşikli köyünde meydana geldi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Gülbidin Ekberi hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yapışan keneyi kendi çıkaran Ekberi, daha sonra rahatsızlandı. Bir süre üniversite hastanesinde tedavi gören Ekberi, 3 gün önce hayatını kaybetti. Ekberi'nin cansız bedeni ülkesinde defnedildiği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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