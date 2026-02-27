Sivas'ta Mahsur Kalan 4 Çalışan Kurtarıldı - Son Dakika
Sivas'ta Mahsur Kalan 4 Çalışan Kurtarıldı

Sivas'ta Mahsur Kalan 4 Çalışan Kurtarıldı
27.02.2026 06:15
Gürün'de tipiye yakalanan 4 rüzgar santrali çalışanı, 9 saatlik operasyondan sonra kurtarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tipiye yakalanarak mahsur kalan 4 rüzgar enerji santrali çalışanı, 9 saat süren zorlu bir operasyonla kurtarıldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli tipi nedeniyle Sivas'ın Gürün ilçesinin çevre il ve ilçelerle adeta bağlantısı kesildi. Gürün-Sivas karayolu üzeri Çiçekyurt Köyü yakınlarında bulunan rüzgar enerji santralinin 4 çalışanı, nöbet değişimi sonrası yolda mahsur kaldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri 9 saat süren zorlu bir operasyonla 4 santral çalışanını kurtarmayı başardı. Sağlık durumları iyi olan 4 kişi geceyi geçirmeleri için Çiçekyurt Köyü'ne ulaştırıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
