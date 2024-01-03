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Sivas'ta mahsur kalan avcı AFAD operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta mahsur kalan avcı AFAD operasyonuyla kurtarıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde avlanırken ayağı kırılan bir avcı, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Avcı, düştüğü yerden çıkamayınca yardım istedi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan avcının tedavisi devam ediyor.

Sivas\'ta mahsur kalan avcı AFAD operasyonuyla kurtarıldı
03.01.2024 - 16:24,
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Sivas'ın Divriği ilçesinde dağlık alanda avlanırken ayağı kırılarak mahsur kalan avcı, AFAD'ın başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Divriği ilçesi Gökçeharman köyü kırsalında gerçekleşti. Avlanmak için araziye çıkan V.Y. (47) dengesini kaybederek uçuruma düştü. Ayağı kırıldığı için düştüğü yerden çıkamayan avcı 112'den yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri başarılı bir operasyonla vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkartarak tedavi edilmek üzere Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta mahsur kalan avcı AFAD operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika


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