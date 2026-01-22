Sivas'ta motokuryelerin trafiğe çıkması 1 gün süreyle yasaklandı

Sivas'ta olumsuz hava şartları sebebiyle motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.

Sivas'ta sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, trafikte aksaklıkları beraberinde getirdi. Sivas Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle moto kuryelerin trafiğe çıkışını 1 gün süreyle yasakladı.

Konuya ilişkin Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava şartlarının etkisiyle meydana gelebilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, 23 Ocak Cuma günü il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkışı bir gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştır. Sivas Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri; başta ana arterler olmak üzere il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları, resmi merciler tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS