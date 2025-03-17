Sivas\'ta Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Altınyayla ilçesindeki Taşlıhüyük ve Kızılhüyük ilkokullarında eğitim gören öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik kapsamında öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi de izletildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Altınyayla ilçesinde bulunan Taşlıhüyük İlkokulu ve Kızılhüyük İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere 'Kişisel Güvenlik Tedbirleri ve Suçtan Korunma Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletildi. Ayrıca, Sivas İl Merkezinde bulunan Medicana Eğitim Grubu MBA Anaokulu öğrencilerine yönelik, meslek tanıtım etkinliği düzenlendi. Jandarma teşkilatının görevleri anlatılarak, öğrenciler için "Tim Jandarma" çizgi filmi gösterildi ve İz Takip Köpeği ile gösteri yapıldı. Sivas İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tanıtımı yapıldı. Tanıtımın ardından öğrencilere test kitabı hediye edildi. - SİVAS