Sosyal medyadan Sivas'ta okullara yönelik saldırı olacağına yönelik paylaşım yapan öğrenci tutuklandı.
Sivas'ta, C31K isimli sosyal medya grubunda, "Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız" şeklinde paylaşım yapan 2009 doğumlu, 10. sınıf öğrencisi, E.A, geçtiğimiz gece gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS
Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta Okul Saldırısı Paylaşımı: Öğrenci Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?