Sivas'ta Şubat Ayında 107 Kaza Meydana Geldi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Sivas'ta 2026'nın şubat ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Verilere göre kentte şubat ayında 107 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 196 kişi de yaralandı. Şubat ayında Sivas'ta meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 148 olarak açıklandı.

Sivas'ta yılın ilk 2 ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı ise 199 olarak açıklandı. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 358 kişi de yaralandı. Ocak ve şubat aylarında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 348 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS