Sivas'ta Şubat Ayında 107 Kaza Meydana Geldi
Sivas'ta Şubat Ayında 107 Kaza Meydana Geldi

09.03.2026 19:51
Sivas'ta şubat ayında 107 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti, 2 ölü, 196 yaralı var.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Sivas'ta 2026'nın şubat ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Verilere göre kentte şubat ayında 107 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 196 kişi de yaralandı. Şubat ayında Sivas'ta meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 148 olarak açıklandı.

Sivas'ta yılın ilk 2 ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı ise 199 olarak açıklandı. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 358 kişi de yaralandı. Ocak ve şubat aylarında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 348 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

