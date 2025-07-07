Sivas\'ta Yufka Üretim Tesisinde Yangın

Sivas'ta Sızır Belediyesi'ne ait yufka üretim tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Belde Belediyesi'nde yaşandı. Sızır Belediyesi bünyesinde hizmet veren yufka üretim merkezinde gece yarısı yangın çıktı. Tesisin talaş deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yayılmadan söndürüldü. - SİVAS