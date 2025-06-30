Siverek\'te Tır Kazası: 73 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Melek Yağmuresen yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki R.M. idaresindeki 33 AJL 380 plakalı tırın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ve tır sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından tırın altında sıkışan yaşlı kadını bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Melek Yağmuresen Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz kadın kurtarılamadı.

Kaza ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA