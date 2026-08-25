Slovakya\'da Dron Üretim Tesisine Saldırı Planı

Slovakya'da polis, bir dron üretim tesisine yönelik saldırı planlayan yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ukrayna'ya komşu ülkelerden Slovakya'da polis, ülkenin doğusundaki bir dron üretim tesisini içinde 70 çalışan bulunduğu sırada ateşe vermeye hazırlanan yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Slovakya Organize Suçlarla Mücadele Birimi (UBOK), istihbarat servisleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonda çok miktarda yanıcı madde, çeşitli aletler, cep telefonları, aksiyon kamerası ve tesisin elle çizilmiş planını ele geçirdi. Slovakya polisi tarafından yayınlanan açıklamada saldırının "birilerinin isteği üzerine planlandığı" ve hedefin dron üretilen bir fabrika olduğu belirtildi. Açıklamada, "Saldırının gerçekleştirilmesinin planlandığı sırada tesiste yaklaşık 70 çalışan bulunuyordu. Üretim tesisindeki maddi varlıkların değerinin ise on milyonlarca euro olduğu tahmin ediliyor" denildi.

Şüphelilerden ikisinin Slovakya'da, üçüncüsünün ise kısa sürede çıkarılan tutuklama emri ile Almanya'da yakalandığı duyuruldu. Şüpheliler hakkında kamu güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik suç hazırlığında bulunmak suçlamasıyla dava açıldı.

Polis, hedef alınan fabrikanın adını ve tam konumunu açıklamadı. Saldırıyı sipariş ettiği öne sürülen kişi veya kuruluş hakkında bilgi de verilmedi. Şüphelilerin tespit edilmesinde Slovakya İstihbarat Servisi (SIS) ile Askeri İstihbarat Servisi'nden sağlanan bilgilerin kilit rol oynadığı açıklandı.