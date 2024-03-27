Sokağı savaş alanına çeviren terör yandaşları yakalandı

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Sokağı savaş alanına çeviren terör yandaşları böyle yakalandı

BATMAN - Batman'da sokakta izinsiz gösteri yapıp savaş alanına çeviren terör yandaşları güvenlik kamerasına yansırken Özel Hareket Polisi ekiplerince böyle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamınca; 19 Mart günü gerçekleştirilen Nevruz etkinliği sonrasında bazı cadde ve ara sokaklarda yol kapatma, emniyet araçlarını taşlama, havai fişek atma eylemlerine katılarak PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak, terör örgütü propagandası yapmak, kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.A., B.E., İ.M., Ö.B., M.A.'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği ifadelerine yer verildi.