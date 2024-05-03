Sokak kedisi otomobilin çarptığı kedinin başından ayrılmadı - Son Dakika
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Sokak kedisi otomobilin çarptığı kedinin başından ayrılmadı

Mardin'de bir sokak kedisi, otomobilin altında kalarak telef olan kedinin başından ayrılmadı. Kaza sonrası kedinin yanına gelen bir başka kedi dakikalarca onu uyandırmaya çalıştı.

03.05.2024 00:37  Güncelleme: 00:38
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Sokak kedisi otomobilin çarptığı kedinin başından ayrılmadı

MARDİN - Mardin'de bir sokak kedisi, otomobilin altında kalarak telef olan kedinin başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde gece saatlerinde karşıya geçmeye çalışan kediye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kedi telef oldu. Kaza sonrası kedinin yanına gelen bir başka kedi dakikalarca patileriyle onu uyandırmaya çalışırken, ortaya çıkan görüntüler yürek burktu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak kedisi otomobilin çarptığı kedinin başından ayrılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak kedisi otomobilin çarptığı kedinin başından ayrılmadı - Son Dakika
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