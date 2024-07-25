Sokak köpekleri park halindeki aracı parçaladı

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İstanbul Beylikdüzü'nde sokak köpekleri park halindeki bir aracı parçaladı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, İstanbul Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak hayvanlarının hedefi oldu. 3 köpek dakikalarca aracın üstüne çıkıp tamponunu ısırdı. Yaşanan olay nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken, yaşanan o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL