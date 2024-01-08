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Sokak ortasında ölü tilki bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın kaldırım üzerinde ölü halde bulduğu tilki, İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından alınarak defnedildi.

Sokak ortasında ölü tilki bulundu
08.01.2024 - 00:39,
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Sokak ortasında ölü tilki bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir tilki ölü halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaş evinden çıktığı sırada kaldırım üzerinde yatar vaziyette olan tilkiyi gördü. Yanına yaklaştığı tilkinin hareket etmediğini gören genç, İnegöl Belediyesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tilkinin ölü olduğunu teyitledi. Tilki, ekiplerce alınarak defnedildi.

Kaynak: İHA
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