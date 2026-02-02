Söke\'de sel sularına kapılan 46 küçükbaş hayvan telef oldu

Söke'ye bağlı Karacahayıt Mahallesi'nde dün gece etkili olan aşırı sağanak yağış, taşkın ve sele neden olurken 46 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte selin ardından ortaya çıkan bilanço ise büyük üzüntü oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, Karacahayıt Mahallesi girişinde bulunan bir ağılda yer alan koyun sürüsü, derenin taşması sonucu oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaşanan olayda çok sayıda koyun sel sularına kapılarak telef oldu. Sabah saatlerinde Söke Belediyesi ekipleri mahallede çalışma başlatırken, köy girişindeki yolda temizlik çalışması yapıldı.

Karacahayıt Mahalle Muhtarı Nebil Kırca, "Mahallemizin girişinde bulunan ağılda koyunlar sel sularına kapılarak telef oldu. Derenin taşmasıyla birlikte yükselen sular, ağıldaki koyunları sürükledi" dedi. Bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - AYDIN