Söke\'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi Kemal Yavuz Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, M.C.B. idaresindeki otomobil ile M.Ç.A yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki üç otomobilde maddi hasar oluştu. Beş aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN