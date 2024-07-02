Söke'de yorgun kurşun kurbanı Pera bebek toprağa verildi - Son Dakika
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Söke'de yorgun kurşun kurbanı Pera bebek toprağa verildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi, evde annesiyle birlikte oynayan 11 aylık Pera bebeği dünyadan kopardı. Başına yorgun kurşun isabet eden ve yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayan 11 aylık Pera Bebek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

02.07.2024 19:40
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Söke'de yorgun kurşun kurbanı Pera bebek toprağa verildi

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi, evde annesiyle birlikte oynayan 11 aylık Pera bebeği dünyadan kopardı. Başına yorgun kurşun isabet eden ve yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayan 11 aylık Pera Bebek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde bulunan evlerinde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen bir yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pera, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenaze öğle saatlerinde İzmir'den Söke'ye getirildi. Ahmet ve Buse Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera Bebek, öğle namazı sonrasında Söke Hacı Halil Paşa Cami'den son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere çok sayıda Sökeli katıldı.

"Eğlence, başkalarının felaketine çevrilmesin"

Pera Bebeğin acılı dedesi, Söke'nin tanınmış çiftçilerinden Söke Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Kerim Palabıyık; konuyla ilgili Söke Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma yaptığını, sorumluluklarının bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. 'Düğün konvoylarında silah atılmasın Eğlenceyi başlarının felaketine çevirmesinler' diyen Kerim Palabıyık; "Eğlencede silah atılmasın. Başkaları zarar görmesin. Annelerin babaların gözleri yaşla dolmasın" diyerek çağrıda bulundu.

Kaymakam Ali Akça; "Masum canlardan önce bu ilkel kutlama adetinin toprağa verilmesi lazım. Verebileceğim tek mesaj bu" dedi.

Acıyı tüm kalbinde hissettiğini belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ise acılı aile ve Söke halkına başsağlığı dileklerini iletti.

"Polis araştırmasını sürdürüyor"

Olaydan sonra Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Çok yönlü soruşturmanın sürdüğü, konuyla ilgili göz altıların olduğu ve silahı ateşleyen şahsın yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aydın, Bebek, Söke, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söke'de yorgun kurşun kurbanı Pera bebek toprağa verildi - Son Dakika

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