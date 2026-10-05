Söke\'deki Madenciler Kavşağı\'nda çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı

Söke İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Madenciler Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 42 AJP 679 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y. ile 34 ENS 76 plakalı otomobilin sürücüsü M.D.'nin kullandığı otomobil kazaya karıştı. Çarpışma sonucu M.D. yaralanırken, 42 AJP 679 plakalı otomobilde bulunan yolcu da hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.