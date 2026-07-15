Son Yolculuk: İsmail Çakır Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sarı kantaron toplamak için çıktığı dağlık alanda kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren teknikeri İsmail Çakır, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarındaki dağlık ve kayalık bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tekniker olarak görev yapan 51 yaşındaki İsmail Çakır, sarı kantaron toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri, sarp ve engebeli arazide gece boyunca geniş çaplı arama çalışması yürüttü. Sabahın ilk saatlerinde ekipler, İsmail Çakır'ın cansız bedenine kayalık alanda ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Çakır'ın dengesini kaybederek kayalıklardan düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemleri için görev yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen İsmail Çakır için Ovacık Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakır'ın cenazesi, köy mezarlığında dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Çakır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra görev yaptığı hastanedeki mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katılarak son görevlerini yerine getirdi. İsmail Çakır'ın vefatı, hem çalışma arkadaşlarını hem de sevenlerini yasa boğdu. - KÜTAHYA