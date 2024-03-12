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Sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy veterinerde yaşananları anlattı

Kedisi veterinerde ölen Aksoy, yaşanan tartışma anlarını anlattı

İSTANBUL - Kedisini tedavi için götürdüğü veterinerde ölüm haberini alarak sinir krizi geçiren sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, yaşanan olayı anlattı. Kendisine saldırıldığını iddia eden Aksoy, veterinerde yetersiz bakım olduğunu öne sürerek şikayetçi olduğunu belirtti.

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, kedisini tedavi için Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir veterinere götürmüş ve yetersiz bakım nedeniyle öldüğünü iddia ederek sinir krizi geçirmişti. Kendisine bir çalışanın tokat attığını iddia eden Aksoy, daha sonrasında olayın kavgaya dönüştüğünü ve veteriner kliniğinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Veterinerde kedisinin rutin bakımlarının dahi ihmal edildiğini iddia eden Aksoy, "Damar yolu açılarak tedaviye başlayacağını belirtiler. Ön ödemeyi yaptıktan sonra kedimi ameliyata aldılar. Ertesi gün ameliyatın ardından kalça kemiği ve bacağının kırık olduğunu, kedimin daha iyi olacağını söylediler. Biz her gün görmeye gidiyorduk, oradaki hayvanlar da leş gibiydi. Kedinin aslında bize ishal olduğunu söylediler. Sürekli pedini değiştiriyoruz ama gene de kötü bir görüntüye sahip oluyor dediler. Ama hiçbir zaman değiştirmiyorlarmış. Kamera kayıtlarına bakmak istedim. Gerçekten sürekli çevresinde kanlar vardı. Temizleseler belli olurdu zaten. Bize hayvanı bir günlüğüne eve götürebilirsiniz hem ortam değişir dediler. Her şeyini aldık eve getirdik. Sadece bir gün bizde kaldı. Ertesi gün götürdüğümüzde hayvanın öldüğünü bize aradığımızda söylediler. Zaten götürdüğüm gün dedim ki, kalçasında dışkı vardı. 'Burada göz önünde bulunmamış bu bizim hatamız, ücrette indirim isteyebilirsiniz' dediler. Ben de bunu istemediğimi hayvanıma iyi bakılmasını istediğimi söyledi. Ben bu kadar şikayette bulunduktan sonra ertesi gün hayvanım öldü. ve bunu ben aradıktan sonra söylüyorlar. Ben arayıp Missy'i görmek istiyorum dedikten sonra bana kedinin öldüğünü size nasıl söyleyeceğimiz konusunda hemfikir olamadık diye olayı bu şekilde kapatıp kedimi bana pede sarılı verdiler. Hayvanımın nasıl öldüğü ile ilgili bilgi almak için Hüseyin Bey ile görüşmek istedim. Gittiğini söylediler. Bana birisi bilgi versin dediğimde 'e öldü ne yapabiliriz' dediklerinde insan istemsizce o sinir haliyle ben üstlerine yürüdüm. Ben üstlerine yürüdükten sonra oradaki sarışın adam bana tokat attı. Bana tokat attıktan sonra kavga başladı" dedi