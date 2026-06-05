Sosyal Medya Videolarına Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya Videolarına Soruşturma

05.06.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir videoya halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma açıldı, K.G. gözaltında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir uygulamada yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabilecek ifadeler içerdiği değerlendirilen video nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında paylaşımı yaptığı belirlenen K.G. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, bir uygulamada yer alan videoya ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen ve bir uygulamada platform üzerinden paylaşıldığı belirlenen video içeriğinde, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturabilecek nitelikte söz ve beyanların tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımın yapıldığı hesap ve ilgili internet sitesi hakkında inceleme başlatılırken, paylaşımı yaptığı belirlenen şüphelinin tespiti ve yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği K.G. olarak belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edileceği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal Medya Videolarına Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek’ten ilk yorum Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
Haberler.com Sıfır Atık Festivali’nde Haberler.com Sıfır Atık Festivali'nde
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
09:35
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
09:27
Al-Ahli’de Merih Demiral’ı açıklayan Hakan Safi’ye şok cevap
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap
09:07
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli gözaltına alındı
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 09:50:04. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Videolarına Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.