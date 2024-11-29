Spor Salonu Yangında Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Spor Salonu Yangında Paniğe Neden Oldu

Bartın'daki spor salonunda çıkan yangında 6 kişi panikle dışarı çıktı, güvenlik önlemleri alındı.

29.11.2024 00:17
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Spor salonunda yangın paniği

Yangın anında spor salonunda bulunan 6 kişi panikle dışarı çıkmayı başardı

Spor salonun yakınında benzin istasyonu bulunması nedeniyle geniş güvenlik tedbiri alındı

BARTIN - Bartın'da bir spor merkezinin sauna kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın esnasında içeride bulunan 6 kişi kendini dışarıya atmayı başarırken, yakında bulunan akaryakıt istasyonu deposu nedeniyle bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Şiremir Çavuş Mahallesi 798. Sokakta bulunan bir spor merkezinin sauna kısmında ilk belirlemelere göre elektrik tesisinden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İçeride spor yapan 5 kişi ve işletme sahibi kişi dumanları görünce büyük panik yaşadı. İçeride bulunan 6 kişi dumanlar binayı sarmadan dışarı çıkmayı başardı.

Ardından 2-3 kişinin daha içeride olabileceği söylenmesi üzerine ise polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeriyi kontrol etti. İçeride kimsenin bulunmadığı belirlenmesi üzerine rahat bir nefes alan ekipler, bu kez yangının yaklaşık 50 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekipler kısa sürede yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal de olay yerine gelerek yangının çıktığı spor salonu ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaları yerinde takip eden Müdür Hayal, yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

İtfaiye ekipleri yangının kesin sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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