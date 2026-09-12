Şuhut'ta 5 noktada çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aynı gün Atlıhisar, Balçıkhisar, Karlık, Yarışlı yolu ve İcikli köyü çevresinde 5 farklı noktada arazi yangını çıktı. Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangınlar yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aynı gün içerisinde 5 farklı noktada arazi yangını çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Atlıhisar, Balçıkhisar, Karlık, Yarışlı yolu ve İcikli köyü çevresinde farklı noktalarda arazi yangınları meydana geldi. Kısa süre içerisinde 5 ayrı bölgede çıkan yangınlar üzerine Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri bölgelere sevk edildi.
Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangınlar daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, bölgede yaşanabilecek yangınlara karşı ekiplerin tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.
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