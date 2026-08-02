Şuhut'ta Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı, 2 Tutuklu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga kanlı bitti. Olayda 2 kişi yaralanırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Arızlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafları ayırarak olayın daha da büyümesini önledi.

Kavgada yaralanan P.M. ile babası S.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavga sırasında hafif şekilde yaralanan C.V. ile babası S.V. ise tedavilerinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.