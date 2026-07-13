Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde otluk arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR