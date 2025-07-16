Şuhut\'taki yangın kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde besihane bahçesindeki otların yanması sonucu meydana gelen yangın besihaneye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İ.A.'ya ait besihanenin bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa süre içerisinde söndürdü. Ekipler yangının içerisinde büyükbaş hayvanların olduğu besihaneye sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. - AFYONKARAHİSAR