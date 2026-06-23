Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan arazi yangınında buğday tarlası zarar gördü.
Süloğlu ilçesi Kovankaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede buğday ekili alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekili buğday tarlasının yaklaşık 6 dönümünde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3. Sayfa › Süloğlu'nda Arazi Yangını: Buğday Tarlası Zarar Gördü - Son Dakika
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