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Sultanbeyli'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında alevler yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultanbeyli'de 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika