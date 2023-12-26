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Sultanbeyli'de 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında apartmanda oturan vatandaşlar binayı tahliye ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye araçları yangın bölgesine hatalı park yapan bir araç yüzünden giremedi, ancak yangına 2 farklı sokaktan müdahale edilerek söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Sultanbeyli\'de 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
26.12.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:43
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Sultanbeyli'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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