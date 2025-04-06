Sultangazi'de ayakkabı mağazasında yangın

Alevlerin sardığı mağaza kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sultangazi'de 6 katlı bir binanın giriş katındaki ayakkabı mağazasında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi. Yangın sonucunda, mağaza tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki ayakkabı satış mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle ayakkabı mağazasından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevler tüm mağazayı sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada, binada bulunan vatandaşlar da güvenlik önlemi amacıyla tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık bir saat sürerken, ayakkabı mağazası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk incelemelerde, elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, yangında mağaza içinde bulunan kafesteki 3 kuştan ikisi ise telef oldu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.