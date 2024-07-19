Sultangazi'de Baba ve Ağabeyine Kurşun Yağdıran Saldırgan Kaçtı - Son Dakika
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Sultangazi'de Baba ve Ağabeyine Kurşun Yağdıran Saldırgan Kaçtı

Sultangazi'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, babası ve ağabeyine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Baba ve oğlu yaralanırken, saldırgan kardeş olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

19.07.2024 09:10
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Sultangazi'de aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında babası ve ağabeyine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu yaralanırken, saldırgan kardeş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay saat 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ahmet S., o esnada kaldırımda yürüyen babası Abdulkadir S. ile ağabeyi Davut T.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda baba ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırgan kardeş Ahmet S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahaleleri ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçan saldırgan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Baba ve Ağabeyine Kurşun Yağdıran Saldırgan Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Baba ve Ağabeyine Kurşun Yağdıran Saldırgan Kaçtı - Son Dakika
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