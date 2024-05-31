Sultangazi'de bomba gibi patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu - Son Dakika
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Sultangazi'de bomba gibi patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu

Sultangazi'de meydana gelen yangında elektrik kabloları bomba gibi patlayarak paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak elektriksiz kalan esnaf BEDAŞ'a tepki gösterdi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

31.05.2024 00:20
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Sultangazi'de bomba gibi patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu

İSTANBUL - Sultangazi'de elektrik kablolarında meydana gelen yangında, bomba gibi patlayan kablolar paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, elektriksiz kalan esnaf BEDAŞ'a tepki gösterdi.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi bölgesine elektrik akımı veren kablolar yanarak sokak ortasına düştü. Düşen kablolar bomba gibi patlayarak paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesinin ardından yanan kablolar söndürüldü. BEDAŞ ekipleri ise bölgedeki enerjiyi keserek, yanan kabloları yenisi ile değiştirmek için çalışma başlattı. Elektriksiz kalan esnaf ise BEDAŞ'a tepki gösterdi. 2 ay önce yine elektrik kablosunda yangın çıktığı iddia edildi.

Bomba gibi patlayan kablolar kamerada

Yanan elektrik kabloları bomba gibi patlayarak paniğe neden olurken, olay anı ise çevre esnafı ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yandığı için koparak yere düşen elektrik kablosunda şiddetli patlamaların yaşandığı görülüyor.

"Elektrik kabloları patladı"

Yaşanan olayı anlatan çevre esnaflarından Zeki Eğri, "Elektrik kabloları patladı. Genelde patlıyor. Sanırım çekim yüksek oluyor ve kablolar kaldırmıyor düşüyor diye düşünüyoruz. 2 ay önce gene olmuştu. Aslında epey bir süredir olmuyordu ama yine oldu. Saat 15.00 gibi patladı. Biz de hemen araçlarımızı falan çektik ve makinelerimizi kapattık. Çünkü bayağı bir patlama yaşandı. Korktuk açıkçası ve uzak durduk. İtfaiye ekiplerine falan haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler müdahale ettiler. Şu an için herhangi bir durum yok. Ama elektriğimizde yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de bomba gibi patlayan elektrik kabloları paniğe neden oldu - Son Dakika

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