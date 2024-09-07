Sultangazi'de Elektrik Panosu Patladı

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Sultangazi'de bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü. Yaşanan olayda kimse yaralanmaz iken çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 10. sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle patlamalar meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar panik halinde binayı boşaltırken çevrede bulunan esnaflar ise yangın tüpleri ile müdahale ederek büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya gelen elektrik akımı İtfaiye ekipleri tarafından kesilirken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı. - İSTANBUL