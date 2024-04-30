Sultangazi'de Kiralarını Ödeyemedikleri İddiasıyla Dava Edilen Yaşlı Kardeşler Sokakta Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de Kiralarını Ödeyemedikleri İddiasıyla Dava Edilen Yaşlı Kardeşler Sokakta Kaldı

Sultangazi'de uzun süredir birlikte yaşayan Halime İlkçağlı ve Yusuf İlkçağlı, kiralarını ödeyemedikleri iddiasıyla ev sahipleri tarafından dava edildi. Çıkan tahliye kararı sonucunda kardeşler, eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. Durumu öğrenen mahalle muhtarı, kardeşlere sahip çıkarak onları otele yerleştirdi.

30.04.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de birlikte yaşayan yaşlı 2 kardeş, 5 aydır kiralarını ödemedikleri iddiası ile ev sahipleri tarafından dava edildi. Açılan dava sonucu çıkan tahliye kararının ardından 2 kardeş eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Durumu öğrenen mahalle muhtarı kardeşlere sahip çıkarak otele yerleştirdi.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre uzun zamandır birlikte yaşayan Halime İlkçağlı (74) ile kardeşi Yusuf İlkçağlı (68) bir süre önce ev sahipleri tarafından 5 aydır kira ödemedikleri iddiası ile dava edildi. Gelen mahkeme celbine itiraz eden kardeşler, kiralarını aksatmadan ödediklerine dair dekontları mahkemeye sunmalarına rağmen kendileri hakkında tahliye kararı verildi. Kararın ardından ev sahibi ise iddiaya göre 2 kardeşi akşam saatlerinde eşyaları ile birlikte sokağa attı. Gidecek yerleri olmayan kardeşlerin durumunu öğrenen mahalle muhtarı ise kaymakamlık ile irtibata geçip kardeşleri geçici olarak Selahattin Eyyubi Uygulama Oteli'ne yerleştirdi.

Olaya ilişkin konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Çiğdem Özkan, "Dün akşam saatlerinde bir telefon ile haberdar oldum konudan. Abi kardeş yaşadıkları evlerinden eşyaları ile birlikte sokağa atıldıkları konusunda duyum aldım. Hemen arkasından olay yerine gittim. Gördüğüm manzara çok üzücüydü. Bir insan olarak eşyaları ile birlikte 2 yaşlı insan sokaktaydı. Bu durumu gördükten sonra konuyu sosyal yardımlaşma vakfımızdaki müdüre hanım ile paylaştım. Kendisine konuyu anlattım ve Kaymakam Beye iletti. Bu doğrultuda sağ olsunlar 2 yaşlı insanımız sokakta kalmaktan kurtulmuş oldular. Mahallemizde böyle bir olayın yaşamasından dolayı çok üzgünüm. Umarım bir daha hiç bir yerde bu tür manzaralar ile karşı karşıya kalmayız. Bu noktada tüm ev sahiplerimizi daha duyarlı olmaya, empati kurarak hareket etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Kiralarını Ödeyemedikleri İddiasıyla Dava Edilen Yaşlı Kardeşler Sokakta Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:31 Yok artık LeBron Yıldız basketbolcu, Lakers’tan servet kazanacak Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 20:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Kiralarını Ödeyemedikleri İddiasıyla Dava Edilen Yaşlı Kardeşler Sokakta Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement