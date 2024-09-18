Sultangazi'de Korna Yüzünden Darp

3.Sayfa

Sultangazi'de trafikte önüne çıktıkları sürücüyü, kendilerine korna çaldığı için 3 şahıs darp etti. Şahısların, sürücüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Sürücünün korna çaldığı araçtan inen 3 kişi, genç sürücüyü darp etti. Şüphelilerin sürücüye saldırdığı gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Şahısların sürücüye saldırdığı anlar ve vatandaşların müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonuyla kaydedildiklerini fark eden şüphelilerden biri, araçtan plakayı söktü. Saldırganlar, plakasız araçla olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL