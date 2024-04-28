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Sultangazi'de seyir halindeki otomobile inek çarptı. İlginç olay araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün Sutangazi Habipler yolunda yaşandı. Aniden yola fırlayan bir inek, trafikte seyreden otomobile çarptı. İnekten kaçmak için manevra yapmaya çalışan otomobil sürücüsü, kazadan kurtulamadı. Otomobilin aynasına çarpan inek, kazanın ardından düştüğü yerden kalkarak yoluna devam etti. İlginç kaza, araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL