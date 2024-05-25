Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası saldırısı: İki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası saldırısı: İki şüpheli yakalandı

Sultangazi'de bir tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameralarına takıldığı ve operasyon sonucunda gözaltına alındığı belirtildi.

25.05.2024 13:54
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Sultangazi'de tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçan iki şüpheli yakalandı.

Olay, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre, husumetlilerine ait tekstil atölyesinin önüne gelen maskeli ve kapüşonlu 2 kişi, havalandırma penceresinden içeriye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi daha sonra ise olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, şahısların olay yerinden kaçtıkları 3 kilometre mesafe içerisinde yer alan güvenlik kamera kayıtları ile olay öncesinde işyerine geldikleri güzergahta bulunan güvenlik kamera kayıtlarını detaylıca inceledi. Şahıslardan beyaz kapüşon ile kendini kamufle eden şahsın, Gazi Mahallesinde bulunan bir adreste ikamet eden D.C. isimli şahıstan, kamufle olmak için beyaz kapüşon ve cerrahi maskeyi olay öncesinde aldığı tespit edildi. Çalışmaların devamında tespiti yapılan adrese yönelik operasyon düzenlendi. D.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Beyaz kapüşon ile kamufle olan şahsın Y.G. isimli şahıs olduğu, diğer şüpheli şahsın ise S.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik aynı gün Gazi Mahallesi'nde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası saldırısı: İki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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