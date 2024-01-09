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Sungurlu'da Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sungurlu'da Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Şekerpınar Mahallesi İsmetpaşa Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sungurlu\'da Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı
09.01.2024 - 18:28,
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şekerpınar Mahallesi İsmetpaşa Ortaokulu önünde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 19 SN 002 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Y.Y. yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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