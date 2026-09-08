Sungurlu itfaiyesi Ağustos\'ta 305 olaya müdahale etti, anız yangınları 250\'ye fırladı

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayında ilçe genelinde meydana gelen toplam 305 olaya müdahale etti.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Temmuz ayı boyunca meydana gelen yangın, trafik kazası ve kurtarma olaylarına hızlı şekilde müdahale edildiği ifade edildi. Temmuz ayı içerisinde itfaiye ekipleri 130 anız yangını olmak üzere 166 olaya müdahale eden ekipler, Ağustos ayı içerisinde 250 yangın 11 trafik kazası, 3 kapı açma, 15 hayvan kurtarma, 1 mahsur kalma olayı ve 25 farklı vakaya müdahale etti.

Açıklamada özellikle anız yangınlarındaki büyük artışa dikkat çekildi. 2026 yılının ilk yedi ayında toplam 269 anız yangınına müdahale edilirken, yalnızca Ağustos ayında bu sayının 250'ye ulaşması, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Yetkililer, anız yangınlarının yalnızca tarım arazılarını değil, ormanlık alanları, doğal yaşamı ve çevreyi de büyük ölçüde tehdit ettiğini belirterek, yangınların vatandaşların can ve mal güvenliğini de riske attığını vurguladı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangınlara müdahale etmenin yanı sıra, sahada yürüttükleri bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Belediye yetkilileri, özellikle hasat döneminde anız yakılmaması konusunda tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirterek, küçük bir ihmalin büyük yangınlara ve telafisi güç zararlara yol açabileceğini hatırlattı.