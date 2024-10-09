Sur canisi Semih Çelik, babasına \'\'Seni nasıl öldüreyim?\'\' diye sormuş

3.Sayfa

Müge Anlı\'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini \'o\' oyuncuya benzetti

İstanbul'da 2 genç kızı öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik'in cinayetleri işlemeden 1 gün önce babasına sorduğu soru, içinde bulunduğu ruh haline özetler nitelikte...

Cani Semih Çelik (19), Ayşenur'u Eyüpsultan'daki evinde boğazını kesip, İkbal'i de Edirnekapı surlarında katledip parçalara ayırdıktan sonra intihar etmişti. Kan donduran cinayetlerin niçin işlendiği araştırılırken, Semih Çelik'le ilgili dikkat çeken bir bilgi daha ortaya çıktı. Cinayetlerden sonra Semih'in babası A.Çelik polise ifade verdi. Babanın polislere "Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana 'Baba seni nasıl öldüreyim?' diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı" dediği öğrenildi.

CİNAYETTEN ÖNCE SURLARA GÖTÜRMÜŞ

Semih Çelik'in her iki cinayette de 5'li bıçak seti kullandığı belirlendi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, bir süre kasaplık yapan Çelik'in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.

UYUŞTURUCUYU KİMDEN TEMİN EDİYORDU?

Korkunç cinayetlere kurban giden 2 genç kız ve Semih Çelik'in dijital materyalleri inceleniyor. Gençlerin cep telefonu ve bilgisayarlarından ulaşılacak bilgi üzerine operasyon yapılacak. Baba A.Çelik'in "oğlunun kasapta çalışırken uyuşturucuya alıştığını" söylemesi üzerine de İstanbul Narkotik Şube ekipleri Semih'in uyuşturucuyu kimden aldığını bulmak için çalışma başlattı.