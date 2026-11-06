Süresi geçmiş kanser ilacı şebekesinde 650 milyon liralık işlem, 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Süresi geçmiş kanser ilacı şebekesinde 650 milyon liralık işlem, 21 kişi tutuklandı

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Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajını değiştirip piyasaya süren şebekeye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Yaklaşık 650 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen şebekede 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya süren suç şebekesi tespit etmiş, ardından bu sabah 11 ilde operasyon düzenlemişti. Polis tarafından yapılan teknik ve fiziki takip ile MASAK raporları doğrultusunda, tespiti yapılan şüpheli şahısların hesaplarında yaklaşık 650 milyon TL hesap hareketi bulunduğu belirlenmişti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve doküman, 300 bin TL, 54 bin Euro, 110 bin dolar, 110 gram altın, 5 bilezik, 3 altın ele geçirilmişti. Operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştu.

Emniyetteki sorguları biten 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1' ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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