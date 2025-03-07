Suriye'de Çatışmalar: Halk Birlik Çağrısı Yapıyor

Suriye'de devrik rejim unsurları ve ordu birlikleri arasında çıkan çatışmaların ardından başkent Şam'da sokaklara dökülen halk birlik çağrısı yaptı.

Suriye'nin Lazkiye kentindeki Ceble ilçesinde rejim unsurları ve Suriye ordu birlikleri arasında dün akşam saatlerinde çıkan çatışmaların ardından güvenlik güçleri devrik Esad rejimi unsurlarına karşı geniş çaplı operasyon başlattı. Lazkiye ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, sabah saatlerinde Lazkiye'de güvenliğin sağlandığı bildirildi.

Cuma namazının ardından başkent Şam'daki Emevi Meydan'ında toplanan Suriyeliler, ordu ve güvenlik güçlerini desteklemek için yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanlar, Suriye için birlik çağrısı yaparak, hükümet yanlısı sloganlar attı.

Suriyeli güvenlik yetkilileri, Ceble'de Esad'a bağlı unsurların hükümet güçlerine planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini, devriye birliklerini ve kontrol noktalarını hedef aldıklarını açıklamıştı. Tartus, Humus ve Halep'te de çatışmalar yaşanmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan son açıklamada, çatışmalarda 36 güvenlik gücü ile 32 rejim unsuru ve 4 sivilin öldüğü belirtildi. - ŞAM