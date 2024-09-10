Suriye'den Gelen Mermi Karkamış'ta Eve İstiad Etti

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Suriye'den gelen mermi Karkaşmış'ta bir eve isabet etti

GAZİANTEP - Suriye tarafından geldiği düşünülen yorgun mermi Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan bir eve isabet etti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir eve Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Mermi camdan geçerek evin içindeki duvara saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine eve jandarma ekipleri sevk edilirken şans eseri evde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.