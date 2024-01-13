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Suriye'nin kuzeyindeki sızma girişimi engellendi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyindeki sızma girişimi engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye\'nin kuzeyindeki sızma girişimi engellendi
13.01.2024 - 16:52,  Güncelleme: 17:02
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Suriye'nin kuzeyindeki sızma girişimi işte böyle engellendi

Sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini engellendiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Suriye'nin kuzeyindeki sızma girişimi engellendi - Son Dakika


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