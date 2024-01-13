Suriye\'nin kuzeyindeki sızma girişimi engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki sızma girişimi işte böyle engellendi
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini engellendiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.
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