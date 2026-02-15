Suriye Ordusu Şeddadi Üssü'nü Devraldı - Son Dakika
Suriye Ordusu Şeddadi Üssü'nü Devraldı

15.02.2026 18:33
Suriye ordusu, ABD ile koordine olarak Haseke'deki stratejik Şeddadi Üssü'nü devraldı.

Suriye ordusu, Haseke kırsalında bulunan stratejik Şeddadi Üssü'nü devraldı.

Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki stratejik askeri üsleri devralmaya devam ediyor. Suriye Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan koordinasyon neticesinde Haseke kırsalında bulunan stratejik Şeddadi Üssü'nün Suriye ordusu tarafından devralındığını açıkladı. Daha önce ABD ve Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından lojistik ve operasyonel merkez olarak kullanılan üs, bölgedeki enerji kaynaklarına yakınlığıyla kritik bir öneme sahip.

Suriye ordusu El-Tanf Askeri Üssü'nü de devralmıştı

Suriye ordusu, geçtiğimiz günlerde ABD ile sağlanan koordinasyon neticesinde El-Tanf Askeri Üssü'nü devralmıştı. Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan El-Tanf Askeri Üssü, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından kullanılıyordu. Üs çevresindeki 55 kilometrelik alan, Suriye'nin doğu çölünü ve kilit ikmal yollarını gözlemlemek için stratejik bir nokta görevi görüyor. - ŞAM

