Suriye Savunma Bakanlığı: Şam yakınlarındaki hava saldırısı İsrail tarafından düzenlendi - Son Dakika
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Suriye Savunma Bakanlığı: Şam yakınlarındaki hava saldırısı İsrail tarafından düzenlendi

Suriye Savunma Bakanlığı, başkent Şam yakınlarına yapılan hava saldırısının İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, saldırının sadece maddi hasara yol açtığını belirtti.

28.02.2024 23:58
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Suriye Savunma Bakanlığı, başkent Şam yakınlarına yapılan hava saldırısının İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlenen hava saldırısı ile ilgili Suriye Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, hava saldırısının İsrail tarafından işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam kırsalındaki bölgelere düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere karşı koydu ve çoğunu düşürdü" ifadelerini kullanarak, saldırının sadece maddi hasara yol açtığını belirtti. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suriye Savunma Bakanlığı: Şam yakınlarındaki hava saldırısı İsrail tarafından düzenlendi - Son Dakika

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