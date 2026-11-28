Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir evde kız isteme merasimi sırasında sigaradan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi Seymenler Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız isteme merasimi için eve gelenlerin içtikleri bir sigarayı balkondan attıkları sırada evin altında bulunan kuru otlar tutuştu. Yangında yoğun bir duman oluşurken, alevlere evdekiler, davetliler ve çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Saatler süren çalışmanın ardından güçlükle söndürülen yangında dumandan etkilenen H.M.O (32), G.O. (27) ve H.S. (28), Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.O.'nun daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.