Survivor\'da korkutan anlar! Aniden yere yığıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Rekabetin zirveye çıktığı Survivor All Star 2025, bu kez zorlu parkurlarla değil, yaşanan talihsiz bir olayla gündeme geldi. Survivor'un azimli isimlerden Volkan Çetinkaya, ödül oyunu sırasında bir anda yere yığıldı. Kameralara yansıyan korku dolu anlar izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

"Başım dönüyor" diyerek takım arkadaşlarına seslenen Volkan, saniyeler içinde kendini kaybetti. Müdahale için hemen sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacının sağlık durumu Survivor takipçileri tarafından büyük merak konusu oldu.

Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yarışmacının yarışmaya devam edip edemeyeceği sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Volkan Çetinkaya, yarışmanın başından bu yana Gönüllüler takımının en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu.